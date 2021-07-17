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Звезда «Клиники» Брафф станет колонизатором Марса в комедии Moonshot

  /   Обновлено: 17 июля 2021 06:46
Общество
Звезда «Клиники» Брафф станет колонизатором Марса в комедии Moonshot
Кадр из сериала «Клиника»  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 17 июля. Актер Зак Брафф, известный по роли доктора Дориана в сериале «Клиника», сыграет в новом фильме Moonshot. Лента расскажет о колонизации Марса.

События предстоящего фильма развиваются в будущем, когда человечество подготовлено к жизни и колонизации Марса. Студенты колледжа решают тайно проникнуть на борт космического корабля и долететь до красной планеты.

Звезде «Клиники» Заку Браффу досталась роль организатора колонизатора, а люди считают его провидцем. Режиссером проекта выступит Крис Винтербауэр. К Актерскому составу уже присоединились Коул Спроус, Эмили Радд, Лана Кондор. Премьера Moonshot состоится на HBO Max. Дата релиза пока неизвестна.

Сервис HBO Max создает два новых анимационных проекта, посвященных вселенной культового сериала «Игра престолов». Действия в них не будут затрагивать основной сюжет. Пока активнее всего создается «Дом драконов», основанный на книге писателя Джорджа Мартина.

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