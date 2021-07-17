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Немцы защитили «СП-2» и назвали Россию надежным поставщиком газа
Политика
Немцы защитили «СП-2» и назвали Россию надежным поставщиком газа
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 июля. Удобный российский газопровод «Северный поток — 2» как бельмо на глазу США. Об этом заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.

Они отреагировали на материал издания о встрече американского лидера Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и их переговоры на тему «СП-2». Журнал отметил, что Вашингтон активно противостоит российскому проекту, и это сопротивление затрагивает все партии в США.

«А по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил. Не может же оно зависеть только от экспортных желаний сланцевой индустрии!» — возмутился немец.

«Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надежный партнер США, неизвестно», — отметил пользователь Сети.

Читатели издания также указали на надежность России как поставщика газа. Европа начала закупать природный ресурс у Москвы около 50-ти лет назад, и за это время не было никаких проблем.

Американский обозреватель Марко Марсили ранее рассказал о судьбе «СП-2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Кадровые перестановки никак не скажутся на отношениях Москвы и Берлина.

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россия германия Северный поток — 2
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