Берлин, 17 июля. Удобный российский газопровод «Северный поток — 2» как бельмо на глазу США. Об этом заявили читатели немецкого журнала Der Spiegel.

Они отреагировали на материал издания о встрече американского лидера Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и их переговоры на тему «СП-2». Журнал отметил, что Вашингтон активно противостоит российскому проекту, и это сопротивление затрагивает все партии в США.

«А по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил. Не может же оно зависеть только от экспортных желаний сланцевой индустрии!» — возмутился немец.

«Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надежный партнер США, неизвестно», — отметил пользователь Сети.

Читатели издания также указали на надежность России как поставщика газа. Европа начала закупать природный ресурс у Москвы около 50-ти лет назад, и за это время не было никаких проблем.

Американский обозреватель Марко Марсили ранее рассказал о судьбе «СП-2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Кадровые перестановки никак не скажутся на отношениях Москвы и Берлина.