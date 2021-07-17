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Базилик и черника способны эффективно защитить иммунитет организма

  /   Обновлено: 17 июля 2021 06:42
Общество
Базилик и черника способны эффективно защитить иммунитет организма
pixabay.com

Москва, 17 июля. Употребление черники и базилика положительно сказывается на иммунной системе человека. Об этом сообщил биологических наук Александр Мирошников телеканалу «Москва 24».

Летняя ягода содержит в себе большое количество витамина С. Вещество участвует в выработке интерферона и иммунных клеток. Специалист отметил, что в 100 граммах черники находится 22% процента полезных свойств от суточной нормы.

Укрепление иммунитета также зависит от введения в рацион базилика. В состав пряной травы входит витамин А, который положительно сказывается на здоровье человека. Веточку такого продукта рекомендуется употреблять три-четыре раза в день.

Иммунитет человека также помогает повысить пчелиный хлеб. В нем содержатся липиды, аминокислоты, антиоксиданты, ферменты, витамины A, D, T, K, C, B.

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