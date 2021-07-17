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Иммунолог Викулов объяснил влияние жаркой погоды на течение COVID-19
Общество
Иммунолог Викулов объяснил влияние жаркой погоды на течение COVID-19
pixabay.com  /  Daniel Reche

Москва, 17 июля. Жаркая погода не способна снижать распространение коронавируса, кроме этого она ухудшает течение заболевания. Об этом сообщил иммунолог Георгий Викулов.

Инфекция в условиях жаркой среды оказывает дополнительную нагрузку на сердце. По словам Викулова, многие жители страны имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому такие пациенты сложнее переносят высокие температуры и проходят лечение от коронавируса, передает радио Sputnik.

«Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в счет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается», — объяснил специалист.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус в процессе мутаций стал похож на сезонную инфекцию. Теперь основными симптомами недуга стали насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле.

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погода здоровье коронавирус
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