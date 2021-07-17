Камео Роберта Дауни-младшего убрали из сценария «Черной вдовы»

Лос-Анджелес, 17 июля. Исполнитель роли Тони Старка Роберт Дауни-младший должен был появиться в фильме «Черная вдова». Об этом сообщает Comicbook со ссылкой на сценариста Эрика Пирсона.

Изначально фильм «Черная вдова» должен был начаться со сцены прощания Тони Старка и Наташи Романофф из ленты «Первый мститель: Противостояние». Для этого хотели использовать отснятые ранее кадры, чтобы не нарушать хронологию. Но этот материал не давал ничего нового, поэтому камео Железного человека убрали.

«Я действительно помню, что одна из версий сценария содержала момент с Тони и Наташей», — отметил Пирсон.

Поклонники Marvel заподозрили продолжение фильма «Черная вдова» в качестве сериала после сцены после титров. На кадрах показана могила Наташи Романофф, на которую пришла ее сестра Елена и некая шпионка Валентина Аллегра де Фонтейн. Развитие сюжета могут показать в предстоящем проекте «Соколиный глаз».