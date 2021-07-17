Медики выявили первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне

Токио, 17 июля. Первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали на территории Олимпийской деревни в Токио. На данный момент гражданство, пол и возраст заболевшего не сообщается.

Кроме того, около 15 новых случаев заражения были выявлены среди людей, которые так или иначе связаны с организацией ОИ, передают японские СМИ со ссылкой на оргкомитет. Организаторы не сообщают имена заразившихся, уважая их право на конфиденциальность.

Олимпиада в Токио должна была состоятся летом 2020 года. Однако пандемия коронавируса нарушила планы спортсменов, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на мероприятии не будет.

При этом почти за неделю до начала соревнований на территории Японии продолжает сохраняться сложная ситуация. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше тысячи. В стране на данный момент действует режим чрезвычайной ситуации.