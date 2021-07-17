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Статья Путина о русских и украинцах пробудила надежду в жителях Мариуполя
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Статья Путина о русских и украинцах пробудила надежду в жителях Мариуполя
dan-news.info  /  ДАН

Донецк, 17 июля. Жители Мариуполя желают присоединения к Донецкой Народной Республике. Об этом они заявили в письме главе региона Денису Пушилину.

Поводом для послания стала статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Жители Мариуполя попросили Пушилина передать руководству России, что их жизнь с 2014 года не поменялась, несмотря на референдум.

«Передайте России, что мы никуда не делись и наши убеждения 14 года никуда не делись. И после статьи президента РФ они еще больше укрепились. Мы принимали участие в референдуме 2014 года и голосовали за отделение республики. С тех пор ничего не изменилось. Мы хотим быть в составе ДНР и ждем только сигнала», — озвучил текст письма в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава ДНР.

Население подконтрольных ВСУ территорий готово в любой момент выгнать украинских чиновников и военных, уверен Пушилин. За семь лет Киеву так и не удалось переманить юго-восток страны на свою сторону.

Подразделения Вооруженных сил Украины ранее около 28 раз обстреляли территории ДНР. Атаке подверглись 17 населенных пунктов.

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