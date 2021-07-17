Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют купить особняк за 65 миллионов долларов

Лос-Анджелес, 17 июля. Возобновленный роман популярной певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека продолжает набирать обороты. Пара решилась на совместную покупку дома в Лос-Анджелесе.

Предполагаемый особняк в районе Holmby Hills обойдется влюбленным в 65 миллионов долларов. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров. Здание вмещает в себя восемь спален и двенадцать ванных комнат. После просмотра дома знаменитости принялись за долгий поцелуй. Такой знак поклонники пары восприняли как покупку желаемой недвижимости.

Парочка специально отдает предпочтение большой жилой площадке, поскольку они будут проживать вместе со своими пятью детьми от предыдущих браков. Также пара решила сыграть свадьбу до конца 2021 года. Журналисты предполагают, что Аффлек сделает предложение Лопес в 52-й день рождения певицы. В 2000-х годах пара уже пыталась связать себя узами брака, но торжество было отменено. Спустя почти 20 лет знаменитости решили возобновить отношения после неудачных романов.

Популярная певица также пребывает в восторге от своего избранника. Она призналась, что воссоединение с Беном является «лучшим временем в ее жизни». Лопес призналась, что действительно вошла в новый период своей жизни, наполненный счастьем и радостью.