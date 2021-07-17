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Российские дипломаты встретились с осужденным в США Виктором Бутом
Общество
Российские дипломаты встретились с осужденным в США Виктором Бутом
ru.wikipedia.org  /  Drug Enforcement Administration

Вашингтон, 17 июля. Дипломаты из России посетили тюрьму в американском городе Марион, штат Иллинойс. Там отбывает 25-летний срок россиянин Виктор Бут.

Сотрудники российской дипмиссии в Вашингтоне посетили Бута с целью оказания консульско-правового содействия. Они поддержали соотечественника и заявили, что продолжат отстаивать его права и интересы. Об этом говорится на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного по запросу американских властей. Россиянина обвинили в нелегальных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Весной 2012 года его приговорили к 25 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.

В Белоруссии продолжает находиться под арестом россиянка София Сапега. Она подозревается в ведении Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личные данные силовиков.

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Виктор Бут сша тюрьма российские дипломаты
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