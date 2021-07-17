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Житель Флориды избил украденного из парка для мини-гольфа аллигатора
Происшествия
Житель Флориды избил украденного из парка для мини-гольфа аллигатора
flickr.com  /  jc.winkler

Дейтона-Бич-Шорс, 17 июля. Мужчина похитил аллигатора из парка для мини-гольфа. Он жестоко бил животное о землю, держа рептилию за хвост, сообщили в управлении общественной безопасности.

Жителя штата Флорида Уильяма Ходжа заметили поздно вечером. Мужчина нес рептилию к зданию, а затем пытался забросить аллигатора на крышу. По информации СМИ, речь идет о баре.

Правоохранители задержали Уильяма Ходжа около бара. Позже ему предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и в краже со взломом. Избитого аллигатора вернули в парк для мини-гольфа, передали в управлении общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

Встреча с рептилией может обернуться трагическими последствиями. Крокодил напал на восьмилетнего ребенка на мексиканском пляже. От смерти мальчика спасли родители, но его ногу пришлось ампутировать.

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флорида полиция аллигатор
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