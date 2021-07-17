Макеева назвала дочь Мальковых брехушкой и пригрозила уголовной ответственностью

Москва, 17 июля. Актриса Анастасия Макеева ответила в соцсети на последние признания бывшей жены своего нынешнего мужа художницы Светланы Мальковой и ее дочери Ани.

Несколько дней назад Аня призналась, что новая пассия ее отца, актриса Макеева, пыталась «купить» ее благосклонность дорогими подарками и активно зазывала в Москву, обещая все блага мира. Девочка добавила, что ее родной отец Роман Мальков, бросивший четверых детей ради актрисы, обзывал ее и просил ему никогда больше не писать.

«Иди в опеку. Я юридически не имею отношения к опеке и тебе. Ни к твоей брехушке дочке. Но бегать тебе полезно. Говорят, ты склонна к полноте. Так что беги, Лола, беги», — написала после этого Макеева в сторис на своей странице в instagram.

Чуть позже она добавила, что о девочке решила написать, поскольку та «врет, и делает это под руководством мамусика». Женщина подчеркнула, что 14-летняя Анна для нее уже не ребенок, и подчеркнула, что девочке стоит помнить об уголовной ответственности.

Макеева не так давно вышла замуж за строителя Романа Малькова, который ради актрисы бросил жену и четверых детей. При этом пара активно конфликтует с бывшей супругой Малькова в соцсетях. К примеру, на днях Светлана Малькова собиралась устроить прямой эфир в Instagram с Аланой Мамаевой, чтобы обсудить проблемы развода. Однако в сторис на нее накинулся бывший муж. Называя ее «гнусным животным», мужчина заявил, что оставил бывшей жене 27 тыс. евро и больше ничего не должен.