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Переменчивая погода застанет Центральную Россию на следующей неделе
Общество
Переменчивая погода застанет Центральную Россию на следующей неделе
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 17 июля. Жителей Центральной России на следующей неделе застанет резкая смена погодных условий. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Неделя начнется с похолодания, грозы и ливней. Однако такой период продлится недолго и через время появится солнце. Показатели температур будут достигать 29 градусов. Такая погода наступит уже 22–23 июля, передает ТАСС.

«Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24–26 градусов. Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до 27–29 градусов», — отметил синоптик.

Ранее жителей Крыма предупредили о приближении 40-градусной жары. До конца недели погода на территории города будет находиться под влиянием тропической воздушной массы.

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