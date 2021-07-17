Переменчивая погода застанет Центральную Россию на следующей неделе

Москва, 17 июля. Жителей Центральной России на следующей неделе застанет резкая смена погодных условий. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Неделя начнется с похолодания, грозы и ливней. Однако такой период продлится недолго и через время появится солнце. Показатели температур будут достигать 29 градусов. Такая погода наступит уже 22–23 июля, передает ТАСС.

«Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24–26 градусов. Но уже в конце следующей недели у нас опять будет больше солнца, и температура будет пробиваться до 27–29 градусов», — отметил синоптик.

Ранее жителей Крыма предупредили о приближении 40-градусной жары. До конца недели погода на территории города будет находиться под влиянием тропической воздушной массы.