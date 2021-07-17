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Юлия Меньшова объяснила приподнятое настроение после смерти отца
Общество
Юлия Меньшова объяснила приподнятое настроение после смерти отца
instagram.com  /  @juliavmenshova

Москва, 17 июля. Шквал критики обрушился на телеведущую Юлию Меньшову, записавшую видео, на котором она улыбается. Артистку пристыдили за приподнятое настроение после недавней смерти отца.

Режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни всего две недели назад, а его дочь уже позволяет себе улыбаться, заметили недовольные пользователи Сети. Они отправили Меньшовой критические сообщения, на которые звезда ответила видеообращением.

«Мне уже пишут в директ: «Как вам не стыдно смеяться? Еще 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете...» Но вот так вот. Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение! Всегда есть те, кто хочет тебя осудить. Но существуют и другие люди, которые бегут собрать тебе цветы, чтобы заставить улыбаться», — заявила Юлия Меньшова.

Накануне она рассказала о необычном букете, которые ей преподнесла поклонница после спектакля. Охапка цветов была настолько огромной, что Меньшовой пришлось вызвать мужа, чтобы тот помог довезти подарок до дома.

Юлия Меньшова успела взять у своего звездного отца большое интервью, которое записали незадолго до его смерти. В беседе с дочерью режиссер рассказал, как бы хотел уйти из жизни.

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улыбка букет юлия меньшова
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