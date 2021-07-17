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Один человек стал жертвой жуткой аварии в Сибири
Происшествия
Один человек стал жертвой жуткой аварии в Сибири
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дрокино, 17 июля. Водитель автомобиля марки Honda погиб на месте после столкновения машины со столбом. Инцидент произошел на Емельяновском шоссе в Красноярском крае.

Известно, что легковой автомобиль на скорости врезался в столб электроопоры, от чего машину разорвало. Инцидент произошел недалеко от села Дрокино. Погибший водитель находился в машине один, причины и обстоятельства трагедии будут выясняться.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Первомайском районе Новосибирска. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль марки Ford.

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автомобиль honda столб
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