Один человек стал жертвой жуткой аварии в Сибири

Дрокино, 17 июля. Водитель автомобиля марки Honda погиб на месте после столкновения машины со столбом. Инцидент произошел на Емельяновском шоссе в Красноярском крае.

Известно, что легковой автомобиль на скорости врезался в столб электроопоры, от чего машину разорвало. Инцидент произошел недалеко от села Дрокино. Погибший водитель находился в машине один, причины и обстоятельства трагедии будут выясняться.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Первомайском районе Новосибирска. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль марки Ford.