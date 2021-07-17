Солнечное излучение может навредить людям со светлым цветом глаз

Москва, 17 июля. Солнцезащитные очки следует носить как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Особенно это касается людей со светлым цветом глаз, рассказал врач Андрей Тяжельников.

Ультрафиолет полезен для укрепления иммунитета и выработки витамина D. Но при воздействии на кожу и глаза он может оказаться вредным. Интенсивное воздействие солнца может привести к ряду болезней, передает РИА Новости.

«Особенно опасно солнечное излучение для людей со светлой кожей и светлым цветом глаз, для детей, для людей с хроническими заболеваниями или онкологией», — отметил Тяжельников.

При появлении покраснения, жжения, сухости, слезотечения или светобоязни нужно обратиться к врачу. Солнцезащитные очки помогут избежать этих недугов, поэтому их нужно носить у воды, на солнце и в пасмурные дни, добавил врач.

Яркие солнечные лучи могут проникнуть сквозь кожу закрытых глаз и вызвать повреждения. Поэтому, находясь на солнце, важно носить очки. Стоит позаботиться и о детях, так как для них созданы разные специальные аксессуары для защиты зрения.