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Японская журналистка изменила мировоззрение после поездки в Калмыкию
Общество
Японская журналистка изменила мировоззрение после поездки в Калмыкию
ТАСС  /  Коротченко Максим

Элиста, 17 июля. Журналистка из Японии оказалась под впечатлением от поездки в Калмыкию. Встреча с местным монахом заставила японку переосмыслить свою жизнь.

Автор японской газеты JB Press отправилась в Калмыкию в самый западный буддийский регион в мире. Японским читателям она рассказала, что в республике живет порядка 270 тысяч человек, две трети из которых — калмыки, имеющие монгольские корни.

«Они выглядят почти так же, как японцы», — добавила обозреватель.

Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к росту интереса туристов в Калмыкии. Японка вместе со своими коллегами посетила центральный буддийский храм в Элисте, построенный в 2005 году. Большое впечатление на нее произвело знакомство с монахом Сананом-гелюнгом, которого она описала как очень спокойного и умного человека с успокаивающим голосом.

Санан сейчас 36 лет, буддистом он стал в 13 лет. В храм ребенок попал благодаря матери: мальчик сильно болел и гадалка сообщила той, что если сына не отдать в хурул, он не доживет до 20 лет. Монашеская жизнь оказалась по нраву юноше. Он отучился в Индии 12 лет. Сегодня монах помогает местным жителям, проводя персональные беседы три раза в неделю. Перед его кабинетом всегда очередь.

«Я похож на психолога-консультанта. На самом деле, мне не очень нравится это, поскольку сильно утомляет в психологическом плане. Но уделять время ценнее, чем оказывать материальную помощь», — сообщил он.

Японка отметила, что во всем мире является нормальным жертвовать еду и одежду бедным. Но в Калмыкии, что очень удивило журналистку, нуждающимся могут подарить даже машину.

«Основываясь на буддийских учениях, Санан научил нас идеям, которые нужно применять в будничной жизни, чтобы жизнь порождала мало сожалений. Главное в том, чтобы избавиться от сослагательного наклонения», — поделилась впечатлениями японская журналистка.

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япония калмыкия буддизм
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