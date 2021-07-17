Усиленную электронную подпись протестируют в России

Москва, 17 июля. Эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при оказании государственных услуг начинается в России. Об этом сообщают на официальном портале правовой информации.

Согласно указу российского правительства, на территории страны будут экспериментально использовать усиленную электронную подпись во время получения госуслуг. Эксперимент по использованию физлицами этой возможности координирует Минцифры.

Ранее в пресс-службе депутата Госдумы Светланы Бессараб сообщили, что инвалиды смогут получить услуги по реабилитации упрощенно. Сделать это будет возможно через портал "Госуслуги".