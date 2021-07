Рэпер Biz Markie ушел из жизни в возрасте 57 лет

Вашингтон, 17 июля. Американский рэпер Марсель Тео Холл, известный также как Биз Марки (Biz Markie) скончался на 58-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили на портале TMZ со ссылкой на семью.

Исполнитель умер из-за осложнений, вызванных диабетом. Известно, что Холл скончался в больничной палате.

«Творческое наследие <...> [Biz Markie] останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой», — передает издание заявление семьи музыканта.

Биз Марки стал всемирно известен в 1989 году благодаря композиции Just a Friend («Просто друг»). Трек вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps («Биз никогда не спит») приобрел золотой статус.

