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Рэпер Biz Markie ушел из жизни в возрасте 57 лет

  /   Обновлено: 17 июля 2021 05:23
Общество
Рэпер Biz Markie ушел из жизни в возрасте 57 лет
Prt Scr instagram.com  /  @officialbizmarkie

Вашингтон, 17 июля. Американский рэпер Марсель Тео Холл, известный также как Биз Марки (Biz Markie) скончался на 58-м году жизни. Об этом в пятницу сообщили на портале TMZ со ссылкой на семью.

Исполнитель умер из-за осложнений, вызванных диабетом. Известно, что Холл скончался в больничной палате.

«Творческое наследие <...> [Biz Markie] останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой», — передает издание заявление семьи музыканта.

Биз Марки стал всемирно известен в 1989 году благодаря композиции Just a Friend («Просто друг»). Трек вошел в рейтинг топ-40 хитов Америки, а его альбом The Biz Never Sleeps («Биз никогда не спит») приобрел золотой статус.

На днях также скончался вратарь сборной Латвии по хоккею. Голкиперу «Коламбуса» было всего 24 года.

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