Лос-Анджелес, 17 июля. Американка Лорел Эйх долгое время выдавала себя за стоматолога и проводила обследование пациентов. В один из дней женщина удалила клиенту 13 зубов.

Американка проникла в здание клиники через разбитое окно и представилась клиенту врачом. В дальнейшем она удалила ему большую часть зубов и украла из ящика стола 28 тысяч долларов. Инцидент произошел 3 мая, однако поймать нарушительницу закона удалось только в минувшую среду, сообщает The Daily Star.

До этого женщина работала ассистенткой дантиста, однако не имела права на проведение операционных вмешательств. При задержании она призналась, что совершала операции пациентам, не имея на это лицензии.

Подобная потеря зубов, особенно в молодом возрасте, способствует нарушению когнитивных функций в старости. Это оказывает негативное влияние на память и может стать причиной деменции в будущем.