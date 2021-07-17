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Дачникам напомнили о возможных штрафах за содержание животных на участке
Общество
Дачникам напомнили о возможных штрафах за содержание животных на участке
youtube.com  /  Доменик Чинард

Москва, 17 июля. Содержать домашнюю птицу и мелкий скот на дачных участках можно, если они не используются для получения прибыли. В противном случае владельца могут оштрафовать.

Животных можно держать на даче, если нет нарушений прав соседей. К ним относятся неприятные запахи, шум и грязь. Если отмечается одно из них, владелец соседнего участка может подать в суд, отметила адвокат Виктория Данильченко РИА Недвижимости. Дачников, которые торгуют мясом или яйцами, могут оштрафовать на 10–20 тысяч рублей по статье 8.8 КоАП РФ или повысить ставки земельного налога до 1,5%, предупредила юрист.

Некоторые дачники привозят на участок своих питомцев. Чтобы сделать их пребывание комфортным и безопасным, нужно убедиться в отсутствии ядовитой зелени. Рекомендуется осмотреть территорию на наличие стекол и острых предметов, которые могут поранить любимца.

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