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«Зенит» и «Локомотив» вновь сразятся за Суперкубок России по футболу

  /   Обновлено: 17 июля 2021 04:50
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» вновь сразятся за Суперкубок России по футболу
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Калининград, 17 июля. Новый футбольный сезон открывается 17 июля матчем за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Игра пройдет на стадионе в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени. Спортивная арена из-за коронавирусных ограничений будет заполнена на 70% — не более 24,6 тыс. зрителей.

Судить матч будет бригада во главе с Павлом Кукуяном, которому будут помогать Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. На матче будет задействована система видеоассистента рефери (VAR).

В матчах за Суперкубок «Зенит» и «Локомотив» принимают участие по девять раз. Пять игр выигрывали сине-бело-голубые, железнодорожники победили трижды и потерпели пять поражений.

«Зенит» и «Локомотив» вновь сразятся за Суперкубок России по футболу
vk.com  / ФК Зенит

В истории российского футбола это 19-й розыгрыш Суперкубка. Чаще всего за этот трофей сражались «Зенит» и «Локомотив» — четыре раза. Клуб с берегов Невы одержал победу над москвичами трижды — в 2008, 2015, 2020 годах. Москвичи один раз были сильнее петербуржцев — в 2019 году. Предстоящая встреча в Калининграде станет третьим подряд матчем за Суперкубок, в котором встретятся эти команды.

Ранее ожиданиями от предстоящей встречи поделился главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Он отметил, что игра будет носить также разогревочный характер, поскольку «в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России». Сейчас, по словам наставника, у команды «все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу». Семак назвал «Локомотив» принципиальными соперниками «Зенита» в течение последних сезонов.

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футбол Зенит локомотив суперкубок россии
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