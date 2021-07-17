Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем в противостоянии с Россией

Киев, 17 июля. Киев может «развернуться» на Восток в случае, если Запад продолжит настаивать на выполнении Минских соглашений. Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем в борьбе с Россией.

США и Германия не могут заставить украинские власти имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по ЛДНР, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу UkrLife.

«Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — заявил представитель офиса украинского президента.

Ожидания Украины выглядят сомнительно на фоне планомерного сотрудничества Китая с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал отношения Москвы и Пекина образцом «ответственного поведения великих держав на международной арене». Руководство РФ и КНР имеют схожие взгляды на происходящее в мире.