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Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем в противостоянии с Россией

  /   Обновлено: 17 июля 2021 04:53
Политика
Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем в противостоянии с Россией
Global Look Press  /  Yuliia Ovsiannikova Ukrinform

Киев, 17 июля. Киев может «развернуться» на Восток в случае, если Запад продолжит настаивать на выполнении Минских соглашений. Украина рассчитывает на сотрудничество с Китаем в борьбе с Россией.

США и Германия не могут заставить украинские власти имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по ЛДНР, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу UkrLife.

«Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — заявил представитель офиса украинского президента.

Ожидания Украины выглядят сомнительно на фоне планомерного сотрудничества Китая с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал отношения Москвы и Пекина образцом «ответственного поведения великих держав на международной арене». Руководство РФ и КНР имеют схожие взгляды на происходящее в мире.

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