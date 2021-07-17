Дебютный тизер хоррор-сериала про куклу Чаки появился в Сети

Вашингтон, 17 июля. Первый тизер и промо-кадр нового сериала про куклу-убийцу Чаки, который является продолжением известной хоррор-франшизы, опубликован в Сети.

Действия сериала развернутся в тихом городке, где на одной из распродаж появляется кукла. После того как на улицах начнут происходить таинственные и жестокие убийства, горожане узнают все секреты друг друга. А им, как известно, есть что скрывать.

Проект создал сам автор франшизы Дон Манчини. Старт сериала запланирован на 12 октября. Трансляция будет идти на канале Syfy.

На днях в Сети появился трейлер фильма «Охотник за разумом. Схватка». Главную роль в киноленте исполнит известный актер Элайджа Вуд.