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Кинолог Голубев объяснил важность правильного выбора породы собаки
Общество
Кинолог Голубев объяснил важность правильного выбора породы собаки
pexels.com  /  Evgeny Tchebotarev

Москва, 17 июля. Вопрос выбора щенка должен ставиться с максимальной осознанностью и пониманием факта, для чего вообще человек заводит питомца. От этого зависит качество жизни и собаки, и хозяина.

Такое заявление сделал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал не выбирать собаку под влиянием моды или ориентируясь на внешний вид. Прежде всего нужно изучить особенности породы, чтобы в дальнейшем избежать серьезных проблем, передают РИА Новости.

«Дело в том, что нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице», — объяснил кинолог.

Также Владимир Голубев перечислил способы, которые помогут продлить жизнь собаки. По его словам, возрастное животное должно есть много белка и мало жиров, потому что со временем питомец расходует меньше энергии.

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