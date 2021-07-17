Лолита впервые откровенно рассказала о диагнозе единственной дочери

Москва, 17 июля. Лолита Милявская редко рассказывает о своей единственной дочери Еве. Поклонники давно полагали, что у наследницы певицы есть проблемы со здоровьем.

В «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!» артистка впервые рассказала откровенно о проблемах. По ее словам, все случилось из-за того, что девочка родилась недоношенной.

«Это не аутизм, это называется синдром Аспергера. Его поставили не так давно. Это проявляется иногда зацикленностью на предмете. У меня это тоже, кстати, есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям», — рассказала Лолита.

Она добавила, что когда Ева была совсем малышкой и слышала лирические песни мамы, то начинала плакать со словами: «Мамочке больно, мамочке больно». Сегодня у 21-летней девушки уже нет таких переживаний.

В рамках программы Лолита сдала ДНК-тест и выяснила, что является носителем двух заболеваний, которые потенциально могут перейти детям. Речь идет о фенилкетонурии (умственная отсталость) и синдроме Жакена (поражение мозга, печени и сердца).

Prt Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Ранее Лолита призналась в том, что в 2000 году провела два месяца в психиатрической больнице имени Кащенко. Причиной душевного разлада стал излишне напряженный график работы. Певица отметила, что тогда и не замечала, что у нее на лицо были все признаки синдрома хронической усталости, из-за напряженного концертного графика времени на заботу о себе оставалось совсем не много. Лолита рассказала, что, попав в Кащенко, она две недели спала: энергии не было даже на то, чтобы встать и поесть.