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Трамп заявил об отсутствии личных аккаунтов в соцсетях

  /   Обновлено: 17 июля 2021 04:29
Политика
Трамп заявил об отсутствии личных аккаунтов в соцсетях
Global Look Press  /  Erin Scott/Consolidated News Photos

Вашингтон, 17 июля. Бывший президент США Дональд Трамп не ведет никаких личных аккаунтов в соцсетях. Об этом политик заявил в письменном сообщении.

Трамп оповестит общественность, как только выберет подходящую платформу или закончит создавать свою собственную. Пока же экс-президент опроверг распространенные слухи о его присутствии в Сети, передает РИА Новости.

«В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab», — констатировал Трамп.

Он ранее отказался комментировать решение о своем участии в следующих президентских выборах в США. Бывший глава государства пояснил, что это связано с финансированием его избирательной кампании.

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