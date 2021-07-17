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Юрист Головко рассказал о максимальном наказании за распространение фейков
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Общество
Юрист Головко рассказал о максимальном наказании за распространение фейков
pixabay.com

Москва, 17 июля. Максимальную меру наказания за распространение фейковой информации в статье могут получить те, кто преднамеренно занимается дестабилизацией общественного порядка в России.

Статья УК России предусмотрена не для тех, кто выразил свое мнение, а для людей, которые входят в определенные структуры и намеренно разносит деструктив. Об этом заявил доктор юридических наук Леонид Головко.

Ранее в Госдуме приняли поправки в Уголовный кодекс России, которые предусматривают ужесточение наказания для пьяных водителей. Отмечается, что нововведения коснутся уже судимых пьяных водителей.

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фейк юрист уголовный кодекс
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