Выплаты с 2022 года получат некоторые категории пенсионеров

Москва, 17 июля. С 2022 года социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться пенсионерам в беззаявительном порядке.

Как сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, уже в следующем году вопрос о назначении региональной соцдоплаты будет решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера.

Еще одним новшеством станет то, что для назначении пенсии больше не надо будет лично идти в отделение ПФР. Пенсию можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР.

Россиянам, прожившим в сельской местности не менее 30 лет, с 2022 года не надо будет каждый год подтверждать факт проживания на селе, чтобы получать 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии. Оплату отменят автоматически, если «сельский» пенсионер переедет в город.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», — отметила Финогенова.

Ранее ФАН перечислил выплаты, о которых не знают многие россияне. Так, к примеру, некоторые потенциальные получатели не знают об ипотечной компенсации. Если у жилищных заемщиков в семье трое и более детей, они могут получить 450 тысяч рублей для погашения долга. Также не всем россиянам известно о региональной программе поддержки родителей-студентов: размер пособия для них варьируется в зависимости от места жительства.