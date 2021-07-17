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Жители России могут получить штраф за подделку сертификатов о вакцинации
Общество
Жители России могут получить штраф за подделку сертификатов о вакцинации
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Подделка документа о прохождении процедуры вакцинации против коронавирусной инфекции наказывается наложением штрафа или лишением свободы.

Такое заявление сделал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Человек может нести ответственность по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. В этом случае могут произойти лишение или ограничение свободы, а также исправительные работы, передает агентство «Прайм».

«За совершение данного преступления можно расстаться с 80 тысячами рублей в виде уголовного штрафа, либо в течение года потрудиться на исправительных работах, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — то виновному грозит до пяти лет лишения свободы», — добавил специалист.

Также ученые не исключают появление суперштамма коронавируса. О способах избежания массового заболевания населения рассказал Иван Соловьев.

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вакцинация сертификат коронавирус
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