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Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето

  /   Обновлено: 17 июля 2021 05:08
Общество
Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето
Агентство городских новостей Москва

Пекин, 17 июля. Обезвоживание в летний период может наступить очень быстро. Поэтому крайне важно следить за водным балансом и физическим состоянием, пишет китайское издание Sohu.

Последствия обезвоживания могут быть очень серьезными, в крайних случаях — обмороки или смерть. Однако даже незначительная потеря влаги (потеря от одного до двух процентов воды в организме) приводит к нарушению его работы. Есть несколько симптомов, которые покажут, что человек находится на ранней стадии обезвоживания.

Признаки обезвоживания

Во-первых, об обезвоживании могут сигнализировать неприятный запах изо рта или сухость. Слюны во рту становится меньше, из-за чего растет число бактерий, что и приводит к запаху. В этот момент нужно выпить стакан воды. Сухость во рту также является потенциальным признаком обезвоживания. Однако это не всегда так. К примеру, к такому эффекту приводят некоторые лекарства. Если во рту часто становится липко или сухо, лучше посетить врача.

Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето
Агентство городских новостей Москва  / 

Сигнализировать об обезвоживании могут и мышечные спазмы или судороги. Они поражают не только спортсменов. Если во время жары человек почувствовал боль или напряжение в мышцах, нужно скорее восполнить водный баланс.

Аналогично и с головной болью. Это один из самых распространенных симптомов обезвоживания. Болеть голова может как слегка, так и очень сильно. Ученые полагают, что нехватка жидкости в организме может временно сжимать мозговую ткань, и это сокращение вызывает боль.

Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето
pixabay.com  / 

Некоторые медики советуют следить за цветом мочи: так проще всего понять, есть ли у человека обезвоживание. Если она темно-желтая, пора выпить стакан воды. Но не стоит забывать о том, что цвет мочи меняется и от принятых лекарств.

Если сразу после еды человеку вдруг стало казаться, что он снова голоден, то, возможно, мозг сигнализирует об обезвоживании. Это связано с тем, что сигнал о жажде и голоде частично поступает от гипоталамуса.

Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето
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Как соблюсти баланс

Ни один врач не сможет сказать, сколько воды стоит выпивать за сутки. Но все они подтвердят, что пить нужно тогда, когда хочется. Если человек не испытывает жажды и чувствует себя хорошо, не стоит заставлять себя пить больше.

Ранее врачи из Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова объяснили, к чему может привести обезвоживание в жаркую погоду. По словам медиков, достаточное количество воды нормализует кровяное давление, пищеварение и помогает регулировать температуру тела. А вот нехватка жидкости способна спровоцировать изменения в межпозвонковых дисках.

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здоровье жара обезвоживание
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