Авторы Sohu перечислили симптомы обезвоживания в знойное лето

Пекин, 17 июля. Обезвоживание в летний период может наступить очень быстро. Поэтому крайне важно следить за водным балансом и физическим состоянием, пишет китайское издание Sohu.

Последствия обезвоживания могут быть очень серьезными, в крайних случаях — обмороки или смерть. Однако даже незначительная потеря влаги (потеря от одного до двух процентов воды в организме) приводит к нарушению его работы. Есть несколько симптомов, которые покажут, что человек находится на ранней стадии обезвоживания.

Признаки обезвоживания

Во-первых, об обезвоживании могут сигнализировать неприятный запах изо рта или сухость. Слюны во рту становится меньше, из-за чего растет число бактерий, что и приводит к запаху. В этот момент нужно выпить стакан воды. Сухость во рту также является потенциальным признаком обезвоживания. Однако это не всегда так. К примеру, к такому эффекту приводят некоторые лекарства. Если во рту часто становится липко или сухо, лучше посетить врача.

Агентство городских новостей Москва /

Сигнализировать об обезвоживании могут и мышечные спазмы или судороги. Они поражают не только спортсменов. Если во время жары человек почувствовал боль или напряжение в мышцах, нужно скорее восполнить водный баланс.

Аналогично и с головной болью. Это один из самых распространенных симптомов обезвоживания. Болеть голова может как слегка, так и очень сильно. Ученые полагают, что нехватка жидкости в организме может временно сжимать мозговую ткань, и это сокращение вызывает боль.

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Некоторые медики советуют следить за цветом мочи: так проще всего понять, есть ли у человека обезвоживание. Если она темно-желтая, пора выпить стакан воды. Но не стоит забывать о том, что цвет мочи меняется и от принятых лекарств.

Если сразу после еды человеку вдруг стало казаться, что он снова голоден, то, возможно, мозг сигнализирует об обезвоживании. Это связано с тем, что сигнал о жажде и голоде частично поступает от гипоталамуса.

Невские Новости / Петр Мелихов

Как соблюсти баланс

Ни один врач не сможет сказать, сколько воды стоит выпивать за сутки. Но все они подтвердят, что пить нужно тогда, когда хочется. Если человек не испытывает жажды и чувствует себя хорошо, не стоит заставлять себя пить больше.

Ранее врачи из Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова объяснили, к чему может привести обезвоживание в жаркую погоду. По словам медиков, достаточное количество воды нормализует кровяное давление, пищеварение и помогает регулировать температуру тела. А вот нехватка жидкости способна спровоцировать изменения в межпозвонковых дисках.