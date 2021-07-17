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«Манчестер Сити» готов расстаться со звездой клуба Стерлингом
Спорт
«Манчестер Сити» готов расстаться со звездой клуба Стерлингом
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Манчестер, 17 июля. Английский «Манчестер Сити» готов продать нападающего Рахима Стерлинга. Об этом сообщило издание Goal со ссылкой на The Athletic.

Форвард может покинуть стан «горожан», поскольку наставник Хосеп Гвардиола планирует внести изменения в атакующую игру команды. Несмотря на качественную игру и множество трофеев Стерлинга, английский клуб может распрощаться со своей звездой.

За все время выступлений в футболке «горожан» (с 2015 года) нападающий три раза становился чемпионом Англии. На минувшем Евро-2020 Рахим Стерлинг со сборной Англии дошел до финала первенства, однако команда Гарета Саутгейта уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.

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футбол манчестер сити рахим стерлинг
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