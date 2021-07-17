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Сервис по выявлению угнанных машин «Паутина» появится в МВД до конца года
Общество
Сервис по выявлению угнанных машин «Паутина» появится в МВД до конца года
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 17 июля. МВД России хочет внедрить систему «Паутина» до конца текущего года. Сервис поможет раскрывать преступления и выявлять угнанный транспорт, отметили в ведомстве.

Специальное программное обеспечение «Паутина» должно появиться в подразделениях МВД по всей территории России. Кроме выявления угнанного транспорта система предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений, передает ТАСС.

С помощью «Паутины» сотрудники смогут находить скрывшихся с места ДТП участников дорожного движения. Сервис позволяет автоматизировать деятельность ГИБДД по оформлению административных правонарушений.

Новая система «Паутина», которую планирует внедрить МВД, пригодилась бы в Тюмени. Там водитель трактора сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Виновника аварии удалось найти в соседнем дворе. Он признался, что не заметил пострадавшую.

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