Сервис по выявлению угнанных машин «Паутина» появится в МВД до конца года

Москва, 17 июля. МВД России хочет внедрить систему «Паутина» до конца текущего года. Сервис поможет раскрывать преступления и выявлять угнанный транспорт, отметили в ведомстве.

Специальное программное обеспечение «Паутина» должно появиться в подразделениях МВД по всей территории России. Кроме выявления угнанного транспорта система предназначена для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений, передает ТАСС.

С помощью «Паутины» сотрудники смогут находить скрывшихся с места ДТП участников дорожного движения. Сервис позволяет автоматизировать деятельность ГИБДД по оформлению административных правонарушений.

Новая система «Паутина», которую планирует внедрить МВД, пригодилась бы в Тюмени. Там водитель трактора сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Виновника аварии удалось найти в соседнем дворе. Он признался, что не заметил пострадавшую.