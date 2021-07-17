США передали Украине почти 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna

Киев, 17 июля. Украина получила почти 2 млн доз вакцины американского производства Moderna. Инициатором такого решения стали США.

Поставки были сделаны в рамках программы США по отправке препарата от COVID-19 в другие страны через механизм COVAX и напрямую в качестве помощи по борьбе с пандемией, передает Reuters. Еще 3,5 млн доз вакцины Moderna будут переданы до конца недели в Бангладеш.

В Белом доме заявили, что поставки препарата были согласованы американскими специалистами и учеными из других стран. Такие меры позволили доставлять вакцину в другие государства в короткие сроки, добавили в Вашингтоне.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее предупредило о новых побочных эффектах вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna. Препараты могут спровоцировать развитие миокардита и перикардита.