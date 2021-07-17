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«Нафтогаз» демонстративно понадеялся на отмену проекта «СП-2»

  /   Обновлено: 17 июля 2021 03:34
Политика
«Нафтогаз» демонстративно понадеялся на отмену проекта «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июля. Киев продолжает убеждать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что трубопровод «СП-2» якобы угрожает Киеву. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Виталий Витренко.

Топ-менеджер компании утверждает, что канцлер, по итогам переговоров с Правительством Украины, якобы изменила свое мнение насчет трубопровода. Киев рассказал Берлину о том, что продление договора по транзиту газа через ГТС на десять лет не устраивают украинскую сторону.

Витренко подчеркивает, что правительство до сих пор надеется, что «Северный поток — 2» не начнет свою работу. Чиновник добавил, что Киев рассчитывает на реализацию договоренностей по энергобезопасности Украины до ухода Меркель с должности канцлера ФРГ.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель демонстративно проигнорировали просьбы Киева насчет «Северного потока — 2». По словам эксперта, причиной этому является отсутствие единой позиции по вопросу Украины.

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Ангела Меркель украина сп-2
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