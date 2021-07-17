Упавшая опора ЛЭП насмерть придавила семь человек в Бразилии

Бразилиа, 17 июля. Как минимум семь человек погибли в результате падения опоры строящейся линии электропередач. Трагедия произошла в штате Пара на севере Бразилии в пятницу.

Шесть человек скончались до приезда врачей, еще один умер в больнице. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, всем им оказывается медицинская помощь, передает местный портал G1 со ссылкой на муниципальный депздрав.

Всего в момент трагедии на месте происшествия находились как минимум 26 человек. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают поиск пострадавших.

Еще один несчастный случай ранее произошел в Бразилии. В городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала местного жителя, который отправился к морю справить нужду.