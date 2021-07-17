Финские подростки собираются организовать квест в крепости, построенной при Суворове

Хельсинки, 17 июля. Финские подростки для изучения жизни военачальника Александра Суворова хотят организовать квест на территории Давыдовской крепости, построенной в Финляндии в XVIII веке.

Линия укреплений, в которую входила Давыдовская крепость, была построена в Финляндии под руководством Суворова в 1790-е годы. Расмус Ахола, подросток-организатор квеста, отметил в беседе с финским порталом Yle, что «это очень интересное место». Юноше всего 14 лет, проект он разрабатывает вместе со своими друзьями.

Ахола занимается технической стороной: установкой камер и оснащением комнаты, в которой будут находиться операторы квеста. Участвует юноша и в подготовке заданий для квеста.

Участникам «Суворовского квеста» нужно будет разгадать несколько головоломок, чтобы выбраться из закрытой комнаты за определенное время. Ребята собираются подойти к организации развлечения творчески.

«Нужно рассмотреть все возможные идеи, чтобы в итоге получить лучший вариант», — подчеркнул Ахола.

Квест должны запустить этой осенью. Организаторы стараются сделать так, чтобы мероприятие было рассчитано на людей всех возрастов, увлекающихся историей и играми.

Отметим, в конце июня разгорелся скандал, связанный с именем полководца. Тогда член президиума регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Карачаево-Черкесии, депутат совета Ногайского района Адлер Туркменов записал видеообращение на фоне придорожного билборда, на котором был размещен портрет Суворова с надписью «Страна победителей». Туркменов возмутился тем, что в Черкесске повесили плакат генералиссимусу, назвал того «уничтожителем ногайского народа» и потребовал убрать изображение.

В интервью ФАН депутат Госдумы, секретарь президиума Центрального совета партии Валерий Гартунг подчеркнул, что выступление Туркменова никакого отношения к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» не имеет. Депутат Госдумы Александр Шерин добавил, что «эсер» Туркменов может быть привлечен к ответственности по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». По мнению юристов, со стороны Туркменова налицо спекуляция и передергивание исторических фактов.