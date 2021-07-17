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Отправку «Союза» с Байконура отложили из-за проблем со спутниками OneWeb

  /   Обновлено: 17 июля 2021 03:28
Технологии
Отправку «Союза» с Байконура отложили из-за проблем со спутниками OneWeb
Роскосмос

Москва, 17 июля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 5 августа перенесли на 20–21 числа этого же месяца из-за неполадок с британскими спутниками OneWeb. Об этом сообщил источник в отрасли.

Работникам на заводе в США придется поменять бракованные комплектующие на некоторых аппаратах. На устранение проблем потребуется время, передает РИА Новости.

«Сейчас доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а старт — на 20–21 августа», — сообщил собеседник агентства.

Ранее источники издания в отрасли уже заявляли о переносе запуска «Союза», но эту информацию подтвердили не все. Некоторые специалисты полагали, что задержка составит всего неделю, и ракета-носитель отправится в космос 13 августа.

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байконур союз oneweb
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