Отправку «Союза» с Байконура отложили из-за проблем со спутниками OneWeb

Москва, 17 июля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 5 августа перенесли на 20–21 числа этого же месяца из-за неполадок с британскими спутниками OneWeb. Об этом сообщил источник в отрасли.

Работникам на заводе в США придется поменять бракованные комплектующие на некоторых аппаратах. На устранение проблем потребуется время, передает РИА Новости.

«Сейчас доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а старт — на 20–21 августа», — сообщил собеседник агентства.

Ранее источники издания в отрасли уже заявляли о переносе запуска «Союза», но эту информацию подтвердили не все. Некоторые специалисты полагали, что задержка составит всего неделю, и ракета-носитель отправится в космос 13 августа.