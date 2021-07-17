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Первый российский электрогрузовик покажут осенью 2021 года
Общество
Первый российский электрогрузовик покажут осенью 2021 года
isuzu.co.jp  /  Isuzu Motors Limited

Москва, 17 июля. Дебют первого городского электрогрузовика, произведенного в России, назначен на осень текущего года. Автомобиль сконструирован на базе японского Isuzu ELF.

Глава автокомпании Drive Electro Сергей Иванов рассказал о планах по презентации грузового автомобиля. Машину строят на базе японского городского среднетоннажного грузовика Isuzu ELF.

Автомобиль, на данный момент, уже полностью достроен, и в данный момент получает все необходимые документы и сертификаты для эксплуатации на территории России. Как только все бумаги будут получены, состоится презентация.

Ранее в рамках автомобильного фестиваля в Гудвуде в Великобритании был представлен необычный электромобиль. Машина представляет собой электрифицированное авто, которое может становиться при необходимости жильем.

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