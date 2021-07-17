Губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей проведут прямые линии

Москва, 17 июля. Главы трех российских регионов решили прислушаться к рекомендациям президента страны Владимира Путина. Губернаторы намерены провести свои прямые линии.

Мероприятие проведут главы Ростовской, Оренбургской и Курской областей, рассказали РИА Новости в центрах управления регионами. Предположительно, прямые линии состоятся в августе-сентябре этого года.

Жителей Ростовской области больше всего интересуют ремонт, строительство дорог, благоустройство и ЖКХ. В Оренбургской области пул вопросов примерно такой же, к нему прибавляется только актуальная тема, связанная со здравоохранением и вакцинацией от коронавируса. Наконец, жители Курской области интересуются дорогами, пандемией COVID-19 и мерами социальной защиты.

В этом году прямая линия с президентом Путиным прошла без студии. Упор делался на мультиформатное приложение для смартфонов на фоне распространения коронавируса.