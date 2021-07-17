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«Играет в молчанку»: Шульгин отчитался о работе ОЗХО по делу Навального
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«Играет в молчанку»: Шульгин отчитался о работе ОЗХО по делу Навального
Общество
«Играет в молчанку»: Шульгин отчитался о работе ОЗХО по делу Навального
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 17 июля. Дело о болезни блогера Алексея Навального покрыто «густой дымовой завесой». Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Технический секретариат ОЗХО «держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали» и «играет в молчанку». Российская и другие делегации заметили странность в докладе и попросили ее прояснить.

«Техсекретариат не реагировал, отвечать взялась постоянная представительница ФРГ при этой организации. (Она. — Прим.ФАН) корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены коррективы», — сообщил Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

Поведение техсекретариата не удивляет Россию, но настораживает. Это связано с «использованием истории с «отравлением» Навального определенной группой стран для развязывания новой антироссийской кампании».

Суд Пресненского района Москвы ранее перенес рассмотрение иска блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Сторонам дали возможность собрать подробные доказательные базы.

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навальный озхо шульгин
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