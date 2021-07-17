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Новое ДТП с участием двух машин такси случилось на Кутузовском проспекте Москвы
Происшествия
Новое ДТП с участием двух машин такси случилось на Кутузовском проспекте Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 июля. Очередная авария с участием двух автомобилей такси произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили местные СМИ.

Происшествие случилось в нескольких метрах от недавней крупной аварии, из-за которой погиб один человек. По предварительным данным, ДТП произошло из-за водителя, который потерял бдительность за рулем, из-за чего врезался в другую машину такси.

Полные обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало.

Участниками недавнего ДТП на Кутузовском проспекте стали шесть автомобилей. Тогда движение было ограничено на трех полосах в каждую сторону.

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