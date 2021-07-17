Новый Subaru Levorg оснастили внешней подушкой безопасности

Токио, 17 июля. Японский универсал «Субару Леворг» нового поколения получит подушку безопасности, которая находится на внешней стороне кузова. Разработка призвала обезопасить пешеходов.

Известно, что автомобиль с инновационной технологией на данный момент доступен только в версии JDM (для внутреннего японского авторынка). Подушка надувается вокруг нижней половины передних стоек и нижней части лобового стекла, чтобы снизить риск травмы пешехода в случае ДТП.

Однако автопроизводитель сообщил, что подушка может не сработать при слабом столкновении. Предыдущая модель «Леворга» ранее поставлялась в некоторые страны Европы, но новая генерация внедорожника еще не выезжала за пределы Японии.

Ранее компания «Форд» объявила, что отзывает более 700 тысяч внедорожников Explorer обратно на завод. Автомобили возвращаются обратно на конвейер из-за заводского брака, который повышает риск аварий.