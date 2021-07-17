Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 03:53
03:51
Общество
США передали Украине почти 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna
03:34
Политика
«Нафтогаз» демонстративно понадеялся на отмену проекта «СП-2»
03:33
Происшествия
Упавшая опора ЛЭП насмерть придавила семь человек в Бразилии
03:26
Общество
Финские подростки собираются организовать квест в крепости, построенной при Суворове
03:16
Общество
Губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей проведут прямые линии
03:15
Технологии
Отправку «Союза» с Байконура отложили из-за проблем со спутниками OneWeb
03:07
Общество
Первый российский электрогрузовик покажут осенью 2021 года
03:05
Происшествия
Новое ДТП с участием двух машин такси случилось на Кутузовском проспекте Москвы
03:03
Общество
Верующие на Урале повторили маршрут расстрельной команды семьи Романовых 
03:01
Общество
«Играет в молчанку»: Шульгин отчитался о работе ОЗХО по делу Навального
Все новости

Новый Subaru Levorg оснастили внешней подушкой безопасности

  /   Обновлено: 17 июля 2021 02:56
Общество
Новый Subaru Levorg оснастили внешней подушкой безопасности
pixabay.com

Токио, 17 июля. Японский универсал «Субару Леворг» нового поколения получит подушку безопасности, которая находится на внешней стороне кузова. Разработка призвала обезопасить пешеходов.

Известно, что автомобиль с инновационной технологией на данный момент доступен только в версии JDM (для внутреннего японского авторынка). Подушка надувается вокруг нижней половины передних стоек и нижней части лобового стекла, чтобы снизить риск травмы пешехода в случае ДТП.

Однако автопроизводитель сообщил, что подушка может не сработать при слабом столкновении. Предыдущая модель «Леворга» ранее поставлялась в некоторые страны Европы, но новая генерация внедорожника еще не выезжала за пределы Японии.

Ранее компания «Форд» объявила, что отзывает более 700 тысяч внедорожников Explorer обратно на завод. Автомобили возвращаются обратно на конвейер из-за заводского брака, который повышает риск аварий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый Subaru Levorg оснастили внешней подушкой безопасности
subaru подушка безопасности levorg
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru