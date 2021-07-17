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Нарколог Шуров: употребление алкоголя в жару может привести к вызову скорой
Общество
Нарколог Шуров: употребление алкоголя в жару может привести к вызову скорой
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 17 июля. Алкоголь в жаркую погоду оказывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом предупредил врач-нарколог Василий Шуров.

Спиртные напитки сначала расширяют сосуды, но позже резко сужают, что может приводить к ишемии. Из-за нарушения свертываемости крови в органах употребившего алкоголь человека могут возникнуть тромбы. Врач объяснил, при каких симптомах необходимо срочно вызывать скорую помощь, передает радио Sputnik.

«Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится. К сожалению, надо обращаться к бригаде скорой помощи», — отметил Шуров.

Психиатр и нарколог Сергей Полятыкин ранее перечислил самые вредные виды алкоголя. Коктейли и пиво являются наиболее опасными, так как способны приобщить подростков к употреблению спиртных напитков.

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алкоголь скорая помощь жара
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