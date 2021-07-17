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Верующие на Урале повторили маршрут расстрельной команды семьи Романовых 
Общество
Верующие на Урале повторили маршрут расстрельной команды семьи Романовых 
wikipedia.org  /  PD

Екатеринбург, 17 июля. Православные верующие в ночь на субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Николай Романов, уже отрекшийся к тому моменту от престола, его жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. После убийства в доме Ипатьева останки членов семьи вывезли за город в Ганину Яму. В 2000 году РПЦ канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.

Ежегодно в июле проходит культурно-религиозный фестиваль «Царские дни», во время которого на Урал съезжаются десятки тысяч православных людей со всех концов России и из-за рубежа.

В ночь на субботу верующие выдвинулась от Храма на Крови до Ганиной Ямы, чтобы повторить маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи. Его протяженность составляет порядка 20 километров. В пути участники фестиваля будут находится около четырех-пяти часов. Ежегодно в этот день паломники шли крестным ходом, однако в этом году РПЦ решила отказаться от него из-за пандемии коронавируса.

«Когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце — кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, — это будет неорганизованно», — цитирует ТАСС митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберг).

В прошлом году в Следственном комитете РФ раскрыли детали убийства императора Николая II и его семьи. Сотрудники СК РФ провели несколько десятков экспертиз и следственных экспериментов. В частности, эксперты опровергли версию, что от тел членов царской семьи избавились с помощью серной кислоты и огня.

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Николай II романовы храм на крови
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