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Австралийский автопром пополнился квадроциклом с элементами Ferrari и Tesla
Общество
Австралийский автопром пополнился квадроциклом с элементами Ferrari и Tesla
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Сидней, 17 июля. Инженеры австралийской компании Battle Approved Motors создали квадроцикл, который рассчитан на скоростные заезды по бездорожью. Внешне он напоминает автомобиль.

Автором уникальной разработки является Крис Джеймс — директор автокомпании BAM и BMX-райдер. Реализация проекта заняла почти пять лет, пока автомобиль не подошел к конечным стадиям работ.

Модель позиционируется как квадроцикл, однако выглядит как полноценная двухместная машина на электрическом приводе. Создатели характеризуют будущий внедорожный электрокар как «нечто среднее между Ferrari и Tesla для грязи».

Ранее автопроизводитель «Форд» объявил об отзыве крупной партии внедорожников. Причиной такого решения стал заводской брак, который приводил к трещинам в задних рычагах схождения.

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австралия электрокар квадроцикл
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