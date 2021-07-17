Британские ученые выявили 203 симптома длительного проявления COVID-19

Лондон, 17 июля. Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили 203 симптома затяжного течения COVID-19. Итоги исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Эксперты исследовали свыше трех тысяч человек из разных стран, у которых были признаки затяжного COVID-19. Из обнаруженных 203 симптомов 66 сохранялись на протяжении семи месяцев. Самыми распространенными назвали утомляемость, недомогание после физнагрузок и «туман в голове».

Часто встречались тремор и кожный зуд, сексуальная дисфункция, учащенное сердцебиение. Ученые установили, что пациенты с затяжным COVID-19 имеют около 14 симптомов, которые влияют на работу десяти органов. Специалисты призывают сделать госпрограмму скрининга для определения числа пострадавших от пандемии.

Коронавирусная инфекция способна усугубить заболевания сердца и сосудов. В условиях пандемии рекомендуется сохранять эмоциональное спокойствие, соблюдать социальную дистанцию и обращаться к лечащему врачу за консультациями.