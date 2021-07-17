Бердыев прилетел в Москву для переговоров с РФС

Москва, 17 июля. Бывший главный наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву. Он проведет переговоры с РФС насчет работы тренером в сборной России по футболу, пишет «Чемпионат».

Новость о нахождении Бердыева в числе претендентов на пост нового главного тренера национальной команды появилась недавно. Несмотря на заявления о зарубежных специалистах (Йоахиме Леве и Андре Виллаш-Боаше), по имеющимся данным, РФС нацелен на кандидатуру именно россиянина.

По мнению бывшего тренера «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиева, сборная России сможет развиваться и побеждать только во главе с российским наставником. Также он назвал утопией мысли о том, что лишь иностранец у руля сможет решить проблемы с отечественным футболом на мировой арене.