Компания Ford возвращает на завод крупную партию внедорожников

Вашингтон, 17 июля. Американский автопроизводитель Ford отзывает по всему миру крупную партию внедорожников обратно на завод. Причиной такого решения являются различные поломки из-за брака.

Всего компания отозвала около 850 тысяч авто, большинство из них находились в Северной Америке. «Форд» отозвал более 700 тысяч Explorer, произведенных в 2013-2017 из-за брака, который может вызвать трещины на схождении заднего ряда колес, что многократно увеличивает шанс аварии.

Руководство автогиганта отозвало 676 152 автомобиля в Северной Америке, 59 935 авто в Китае, 25 257 на международных рынках Ford, 13 162 в Европе и 190 в Южной Америке. Были затронуты машины, которые собирались на заводах в Чикаго и в Елабуге.

Ранее «Форд» объявил о заморозке сборки машин на восьми заводах в США. Причиной такого решение стала нехватка микрочипов на глобальном рынке.