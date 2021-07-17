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Свыше трех тысяч подростков Ямала устроились на временную работу
Общество
Свыше трех тысяч подростков Ямала устроились на временную работу
vologda-oblast.ru  /  пресс-служба губернатора Вологодской области

Салехард, 17 июля. Временную работу смогли найти 3 400 подростков от 14 до 18 лет на Ямале. Заработная плата ребят будет достигать до 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Рабочие места получили ямальские дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Среди них сироты, инвалиды, малоимущие. Трудоустраивают и тех, кто состоит на учете в МВД и в комиссиях по делам несовершеннолетних, пишет «Север-пресс».

Внимание уделяется детям медицинских работников и подросткам, чьи родители остались без работы из-за пандемии. Ребята приводят в порядок воинские захоронения, занимаются благоустройством и озеленением территорий, подшивают документы, помогают библиотекарям.

Некоторые дети стараются заработать самостоятельно ввиду определенных жизненных обстоятельств. Девочка из Новороссийска страдает от редкой генетической аномалии. И чтобы оплатить лечение, она вяжет пледы и выставляет их на продажу.

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дети ямал трудоустройство
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