«Более человечно»: эксперты назвали плюсы и минусы изменения системы ЕГЭ

Москва, 17 июля. Минобрнауки готовится изменить правила приема в вузы. Новшества затронут и ЕГЭ, от которого теперь смогут отказаться некоторые абитуриенты.

Документ об изменениях при поступлении в вуз состоит из 28 пунктов и сейчас проходит стадию публичного обсуждения. Одним из самых значимых пунктов является возможность абитуриентам опираться не только на результаты ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний, но и на результаты профессиональных экзаменов.

Оценивая предлагаемые изменения в беседе с «Известиями», член комиссии по развитию науки и образования, председатель региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников» Роман Дошинский отметил, что «эта проработка правил позволяет умерить аппетиты вузов и прояснить положение студентов».

«Более человечным» Дошинский назвал пункт, который позволяет выпускникам колледжей при поступлении в вуз отказаться от сдачи ЕГЭ. Однако эксперт усмотрел здесь и минусы: вузам дали дополнительную свободу — теперь они фактически могут вводить дополнительные испытания — ранее большинство вузов сделать этого не могли.

В столичных вузах изданию сообщили, что представленный проект порядка кардинально не меняет существующий порядок приема.

Ранее член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов в беседе с ФАН прокомментировал критику общества в адрес системы ЕГЭ. По его словам, многие помнят советскую систему образования и поэтому ратуют за нее, но школа за эти десятилетия кардинально изменилась. В полной мере проявился запрос на цифровое образование, применяются иные методы обучения. Поэтому, чтобы не возникало вопросов к новым методам образовательного процесса и современному формату экзамена, перед школами стоит задача работать не только с детьми, но и с родителями, уверен директор лицея.